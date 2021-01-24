USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Trump'ın bakanından F-35 itirafı!

Türkiye’ye satışı durdurulan F-35’ler hakkında Donald Trump’ın son Savunma Bakanı Miller’ın itirafları şoke etti. Miller F-35’lerin beş para etmediğini Frankenstein gibi bir canavara benzediğini söylediği ortaya çıktı.

Dünya / 24 Ocak 2021 Pazar 14:39
Trump'ın bakanından F-35 itirafı!

Savaş teknolojileri alanındaki haberleriyle dikkat çeken Amerikan 'Popular Mechanics'in aktardığına göre, eski bir Amerikan Özel Kuvvetler personeli de olan Christopher C. Miller, bir konuşmasında F-35 savaş jetlerini yerden yere vurdu.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir basın toplantısının deşifresine göre, Savunma Bakanı olduğu süreçte Miller, F-35 programına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Yanıtında Miller şu ifadelere yer verdi:

'BİR CANAVAR YARATTIK'

'Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafım da satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35'e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki, 'Ne uçuruyorsunuz?'. Dedi ki, 'F-35.' Ben de, 'Yani bir ... parçası' dedim. O da güldü. Sonra dedim ki, 'Ciddiyim, bana biraz şundan bahsetsene.'

Kendisi bir F-16'cıydı ve F-35 için, 'Bu kapasiteye bu kadar yatırım yapmazdım. Bunu asla kullanmamalıyız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Bu 5'inci nesil. Ancak biz 6'ncı nesil silahlara yatırım yapmak zorundayız' diye konuştu. Ben de, 'Bir canavar yarattık' diye düşündüm.'

FRANKENSTEIN'A BENZETTİ

Konuşmasında Miller, 5'inci nesil F-35'lere 10 milyarlarca dolar yatırım yapılmasını eleştirdi. F-35'leri Frankenstein'a benzeten Miller, 'İnsanoğlunun iyi niyetle yarattığı ancak sonunda durdurulamaz ve ruhsuz bir yüke dönüşen bir icat' dedi. 9 Kasım 2020'de göreve gelen Miller, 20 Ocak 2021'deki son gününe kadar kısa bir süre görevde kaldı. Popular Mechanics, Miller'ın son görev gününde yayınladığı haberi, 'Miller artık F-35'ler hakkında endişelenmek zorunda değil çünkü artık görevini Biden yönetimine devrettiği için rahat' sözleriyle sonlandırdı.

F-35 savaş jetlerinin teknik aksaklıklarına ilişkin haberler daha önce de gündeme gelmişti.Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Trump yönetimi tarafından F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı