USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun saldırıya uğrayan eski milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili yaptığı algı operasyonu elinde patladı.

Siyaset / 22 Ocak 2021 Cuma 15:28
Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ son açıklaması ile Ahmet Davutoğlu'nun yalanını adeta ortaya çıkardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 'geçmiş olsun' demediğini öne süren Davutoğlu'nun yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Özdağ, Başkan Erdoğan'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dediğini söyleyerek teşekkür etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, sol eli ve bir parmağı kırılmıştı.

Saldırının ardından katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yalan siyasetine başvurarak kirli bir algı operasyonuna girişti.

Davutoğlu, Başkan Erdoğan'ın Selçuk Özdağ'ı aradığını ancak 'geçmiş olsun' demediğini söyledi.

Gelecek Partisi'nin sözcüsü haline gelen Karar gazetesi ise söz konusu yalanı manşetlerine taşıyarak kirli operasyona çanak tuttu.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özdağ, Genel Başkanı Davutoğlu'nun yalanını gün yüzüne çıkaran bir açıklamaya imza attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ifade eden Selçuk Özdağ, 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.

Selçuk ÖzdağAhmet DavutoğluRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı