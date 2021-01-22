Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ son açıklaması ile Ahmet Davutoğlu'nun yalanını adeta ortaya çıkardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 'geçmiş olsun' demediğini öne süren Davutoğlu'nun yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Özdağ, Başkan Erdoğan'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dediğini söyleyerek teşekkür etti.



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, sol eli ve bir parmağı kırılmıştı.



Saldırının ardından katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yalan siyasetine başvurarak kirli bir algı operasyonuna girişti.



Davutoğlu, Başkan Erdoğan'ın Selçuk Özdağ'ı aradığını ancak 'geçmiş olsun' demediğini söyledi.



Gelecek Partisi'nin sözcüsü haline gelen Karar gazetesi ise söz konusu yalanı manşetlerine taşıyarak kirli operasyona çanak tuttu.







Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özdağ, Genel Başkanı Davutoğlu'nun yalanını gün yüzüne çıkaran bir açıklamaya imza attı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ifade eden Selçuk Özdağ, 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.