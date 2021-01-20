Washington'da kritik gün! Biden'den yemin sonrası ilk açıklamalar!

Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dünyanın geri kalanı da nefesini tutmuş ve tarihi ABD Başkanlık yemin törenine kilitlenmiş durumda. Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği tören büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışından galip ayrılarak ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, bugün 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden Kongre binasının önünde kurulacak platformda yemin ederek göreve başlıyor. Başkan Yardımcısı seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçen Kamala Harris yemin etti. Son olarak Joe Biden da yeminini etti. Biden'ın ilk sözleri "Bugün tarihin ve umudun yeni bir yol için ABD'nin zorlukları aştığı gün" oldu. İşte tüm gelişmeler...