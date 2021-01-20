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Washington'da kritik gün! Biden'den yemin sonrası ilk açıklamalar!

Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dünyanın geri kalanı da nefesini tutmuş ve tarihi ABD Başkanlık yemin törenine kilitlenmiş durumda. Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği tören büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışından galip ayrılarak ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, bugün 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden Kongre binasının önünde kurulacak platformda yemin ederek göreve başlıyor. Başkan Yardımcısı seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçen Kamala Harris yemin etti. Son olarak Joe Biden da yeminini etti. Biden'ın ilk sözleri "Bugün tarihin ve umudun yeni bir yol için ABD'nin zorlukları aştığı gün" oldu. İşte tüm gelişmeler...

Dünya / 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:29
Washington'da kritik gün! Biden'den yemin sonrası ilk açıklamalar!

Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek yemin törenine çevrilmiş durumda.

Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışından galip ayrılarak ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi.


BİDEN AÇIKLAMA YAPIYOR

ABD'nin seçilmiş Başkan Joe Biden, yemin töreninin ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte Joe Biden'ın ilk sözleri:

Değerli konuklar, ABD vatandaşları, bugün ABD'nin günü, tarihe geçecek bir gün. ABD yıllardır her zaman bir potada sınanmıştır ve bu sınamaların üstesinden gelmiştir. Bugün de demokrasinin zaferini görüyoruz. Halkın iradesi dinlenmiş ve demokrasinin bir kez daha değerli olduğu görülmüştür. Bugün dostlarım, demokrasi kazanmıştır. Biz ulus olarak birleştik, barışçıl yetki transferini yüzyıllardır yaptığımız gibi başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın dayanıklılığının ne kadar güçlü olduğunun farkındayım. Başkan Carter da bunun farkında. Kendisiyle telefonda görüştüm. Yaptığı hizmetlerden dolayı selamlıyorum. İlk kez Bush'un ettiği yemini ettim. ABD'nin hikayesi birey olarak bağlı değildir. Bu hepimizin hikayesidir. Bu çok büyük bir ulus. Biz iyi insanlarız. Savaşta ve barışta o kadar çok ilerleme sağladık ki. Ama yine de ilerlememiz gereken çok yol var. 

SERAMONİ BAŞLADI!

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada Biden, yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris'in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.


BİDEN YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI!

Seçilmiş Başkan Biden yemin ederek görevine resmen başladı. 


KAMALA HARRİS YEMİN ETTİ

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris yemin etti. 

18:50: HARRIS'E EŞLİK EDEN KAHRAMAN

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınında Trump yanlısı güruhu Senato odalarından uzaklaştırdığı için 'kahraman' olarak görülen polis memuru Eugene Goodman, yemin töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik ediyor.

18.45: BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik 'Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım' ifadelerini kullandı.

18.35: ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...

18.36 YÜKSEK MAHKEME BİNASI TAHLİYE EDİLDİ

ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ

Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

18:20: WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. CNN muhabiri Alex Marquardt, son dakikalarda Yüksek Mahkemede'deki Ulusal Muhafız birliklerinin sayısının artırıldığını doğruladı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.


Amerika Birleşik DevletleriBill ClintonBarack Obama

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