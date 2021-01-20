Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında terör soruşturması kapsamında tutuklama kararı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.



Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.