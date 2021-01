Müebbet hapis cezası alan 'Fuat Avni' lakaplı Mustafa Koçyiğit'e özlüyoruz diyen Emin Çölaşan'a soruşturma başlatılacak mı?

Ayasofya'nın açılmasını2020'nin felaketleri listesine alarak bir skandala daha imza atan, Başkan Erdoğan'ın paçavra olarak adlandırdığı ve vatandaşa alıp okumayın dediği Sözcü Gazetesi, yazarlarının skandal başlıkları ve kaleme aldıkları yazılarıyla da düşmana gerek yok dedirtiyor.



Dün FETÖ'cü hesap 'Fuat Avni'nin asıl adıyla Mustafa Koçyiğit'in aldığı müebbet hapis cezası sonrası akıllara Sözcü Gazetesi'nin yazarı Emin Çölaşan'in Fuat Avni'ni özlediğini bir mektupta ifade ettiği o yazısını getirdi.



İşte Emin Çölaşan'ın 'Neredesin Fuat Avni, özledik seni!' başlıklı o yazısı:



Sayın ve sevgili vatandaşımız Fuat Avni, sana bu açık mektubu yazmadan önce çok düşündüm.



Sen ki yakın zamanlara kadar avını pençeleriyle kavrayan muhteşem bir kartaldın, dokunduğun yerden ve değindiğin her olaydan ses getirirdin.



Şimdi ne oldu da kayıplara karıştın Fuat Avni, sesin soluğun hiç çıkmıyor.

Seni hiç tanımadık, yüz yüze gelmedik! Zaten kimse tanımadı ki!..



Ama hep merak ettik kimsin, necisin diye…

İn misin cin misin, var mısın yok musun?



Bu iktidarın yolsuzluklarını senin attığın twit'lerden öğrenirdik.

Gazetelerde, televizyonlarda, haber sitelerinde “Fuat Avni dedi ki” diye başlayan haberler çıkmaya başlayınca zevkle izler, neler olduğunu öğrenme fırsatını bulurduk.



Yapılacak her operasyonu, yapılacak bütün tutuklamaları da senden duyardık.



Gece yarısı twit atardın, birkaç saat sonra veya ertesi gün kimlerin tutuklanacağını açıklardın…



Bazen “Fuat Avni bu kez galiba uçmuş, bu kadarı da olmaz” derdik!

Ama her yazdığın doğru çıkardı.



* * *



Twitter'da tam 2.5 milyon takipçin var. Bu bir rekordur. Bildiğim kadarıyla ilk twit'ini 18 Şubat 2012 günü atmıştın.

Ancak asıl patlamayı 17-25 Aralık sürecinde yaptın.



Aslanlar gibi vuruşuyor, her twit'inde hedefi 12'den vuruyordun. Artık hiç kimse senin için “Bu herif palavra atıyor” diyemez olmuştu çünkü ne yazsan doğru çıkıyordu.

Bu kadar doğru bilgiyi nereden buluyordun?



Bazıları senin gerçek kimliğinin aslında Davutoğlu Ahmet, hatta MİT Müsteşarı olduğunu bile iddia etti…

AKP iktidarının korkulu rüyası olmuştun.



* * *



Milletvekilleri Meclis'te senin kim olduğunu Bülent Arınç'a sordular. Verdiği yanıt ilginçti:

“Valla ben de bilemiyorum. Bilsem hesabını göreceğim ama bilmiyorum. Evliya gibi adam. Hızır mıdır, İlyas mıdır… Adamı daha fazla meşhur etmeyelim Allah aşkına, kimse kim!”



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi bitmişti. Eşi Hayrunisanım kendi kesimlerinden gelen birçok haksızlığa uğradıklarını söyledi ve “Ben şimdi susuyorum ama fazla susmayacağım. Asıl intifadayı (ayaklanmayı) ben başlatacağım” deyince köşe yazarları sordu:

“Acaba Fuat Avni, Hayrunisanım olabilir mi?..”



Bazıları senin aslında Fethullah Gülen olduğunu, bu kadar çok şeyi ancak onun bilebileceğini savundu.



Gazeteciler CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a sordu senin kim olduğunu…

“Bunu iktidar bilmiyorsa ben nasıl bileyim kardeşim, Fuat Avni belki de ben olabilirim” dedi.



MHP Milletvekili Lütfü Türkkan işi dalgaya vurup “Merkel olabilir” diyordu!

Ancak patlattığın haberler iktidarın sinir sistemini iyice bozmuştu.



Emine Ülker Tarhan'ın seninle ilgili sözleri de ilginçti:

“Türkiye'nin ana muhalefeti şu anda kim olduğunu bilmediğimiz Fuat Avni diye biri. Nasıl bu hallere düştük biz!..”



Bazıları da asıl Fuat Avni'nin, bir zamanlar Tayyip'i en ağır sözlerle eleştiren, sonra ondan bir danışmanlık kapınca en büyük savunucusu kesilen Yiğit Bulut olduğunu iddia ediyordu.



Yandaş Star Gazetesi'nin yazarı Hüseyin Gülerce'nin tezi ise farklı bir boyutta idi.

“Bu adam bir CIA elemanı olabilir.”



Tayyip şöyle dedi:

“Fuat Avni, kimsen erkek gibi çık ortaya!”

Fakat sen çıkmadın!