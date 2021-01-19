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Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 13:36
Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün 9 il kongremizi yaptık. Bugün de 5 ilimizinkini gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle kongrelerimizi canlı bağlantı ile yapmaktan elbette memnun değiliz. Dünyanın içinde bulunduğu bu durumda başka çaremiz olmadığı için kongrelerimizi bu şekilde tamamlayacağız. AK Parti'nin geçen yıl 1 milyon yeni üyeyi kazanmasından memnuniyet duyuyorum.

GÖREV HEDEFİ DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR

AK Parti'nin yolu, milletin yolu, davası, milletin davası, gücü, milletin gücüdür. Böyle bir misyon ile yola çıkmış, girdiği her seçimden 18 yılda zaferle çıkmış bir partinin mensuplarının görevi hedefi daha ileriye taşımaktır.

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri nasip etmiştir. Bundan sonra da nicelerini nasip edecektir.

Halka ve Hakk'a hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemizi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız. Gençlerimiz ile ülkemizi 2053 vizyonuna biz taşıyacağız. Hep daha büyük projelere imza atacağız.

Biz 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye yakın dönemin en önemli bunalım ve kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir süre sonra iktidara getirmişti. Milletimizi yanıltmadık. Var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 18 yıldır karşımıza çıkarılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Vesayetin engellerini nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz.

Türkiye'nin diplomasiden, ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyarak Türkiye'yi şikayet edenleri de unutmayacağız. Tuzaklar ve saldırılardan kurtulan Türkiye, bölgede ve dünyada dengeleri belirleyecek bir güce ulaşmıştır.

Milletin rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufku daha iyi görmeye başladık.

Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katladık.

Siz her projemize karşı çıkanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın, her yatırımdan onlar da faydalanıyor. Milletimiz 18 yıldır İstemezükçülerin hiçbirine 18 yıldır itibar etmedi, etmiyor.

Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler, deprem altyapımızın gücünü göstermiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin güvenlik ve diplomaside nereden nereye geldiğini görüyor.

Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen, talepleri görünmez gelen ülkeden, her olayda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke haline geldik.

Salgın sonra yeniden yapılanacağı görülen siyasi süreçte en önemli güç olarak Türkiye'nin olmasının arkasında böyle bir durum var.

Planı, projesi olan tek parti AK Parti, Cumhur İttifakı'dır. Diğerlerinin tamamı eski Türkiye kalıntısı tavırlarla vakit öldürmektedir.

CHP'YE SERT TEPKİ

Daha kendi partisi içindeki taciz, hırsızlık ve tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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