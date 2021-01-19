Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Arslan'a tokat gibi yanıt! 'Bunak kadın, teröristlerin anası...'

Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Yıldıray Çiçek, skandallarla sık sık adı anılan Ayşenur Arslan'ın yorumuna twitter'dan sert yanıt verdi.



Çiçek, 'Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken “Evet 846 kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim” diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın?' dedi.





