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Virginia eyaletinin Richmond kentinde silahlı gruplar toplandı

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu. Gelen son dakika bilgisine göre; ABD'de Virginia eyaletinin Richmond kentinde Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:49
Virginia eyaletinin Richmond kentinde silahlı gruplar toplandı

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

TRUMP YANLISI SİLAHLI GRUPLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

ABD'de Virginia eyaletinin Richmond kentinde Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı

ALARM VERİLDİ

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

WASHİNGTON İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.

Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.

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