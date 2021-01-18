Virginia eyaletinin Richmond kentinde silahlı gruplar toplandı

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.



TRUMP YANLISI SİLAHLI GRUPLAR TOPLANMAYA BAŞLADI



ABD'de Virginia eyaletinin Richmond kentinde Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı



ALARM VERİLDİ



ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.



Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.



Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.



Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.



WASHİNGTON İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA



Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.



Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.