İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı: İşe gideceklere uyarı

İstanbul'da yer yer Anadolu yakasında olmak üzere kar yağışı yeniden başladı. Altunizade'de kar ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı. Aynı şekilde Avrupa Yakasının belli noktalarında da lapa lapa kar yağdığı ve araçların yollarda kuyruklar oluşturma başladığı görüldü. Seyrantepe, Levent, Beşiktaş dolaylarında da kar yağışı görülmeye başlandı.



BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ARNAVUTKÖY DE KATILDI



Kar yağışının başladığı ilçelere Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir gibi Avrupa yakası ilçeleri de katıldı. Kar yağışının önceki günlere oranlar sulu değil daha lapa lapa yağdığı ve kısa sürede yeri tuttuğu görüldü.



YOLA ÇIKACAK OLANLARA SON DAKİKA UYARISI



İşe gidecek olanlar için trafik yoğunluğuna ve mağduriyetlere karşı toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE



İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trağinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 09.00 sıralarında yüzde 80'i gösterdi.



KAĞITHANE'DE SOKAKLAR BUZ PİSTİ



Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kendini kurtaramadı.Kaza Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı.



İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti.



Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.