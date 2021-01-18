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CHP'de ince panik: 'Parti kurmasını istemeyiz'

CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" ifadlerini kullandı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:43
CHP'de ince panik: 'Parti kurmasını istemeyiz'

CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı.

1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den bir ''partide kal'' çağrısı daha geldi.

'PARTİ KURMASINI İSTEMEYİZ'

Özgür Özel'in 'İnce'nin istifasından memnun olmam' diyen Özel'in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz' ifadelerini kullandı.

İNCE KÖPRÜLERİ ATTI

İnce ise CHP ile köprüleri çoktan attı. Bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.

CHP'YE SERT SÖZERLE YÜKLENMİŞTİ

Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde CHP'yi topa tutmuştu.

CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li Süleyman Girgin, baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddialarının sorulması üzerine ise 'Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: A Haber

MilletvekiliMuharrem İnce

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