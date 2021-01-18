Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi: CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa – Aydın – Mardin – Adıyaman – Kilis – Bingöl – Bitlis – Elazığ - Muş İl Kongrelerine videokonferans ile katılarak önemli açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Çarşamba günü itibarıyla 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. İl kongrelerimizi çok farklı yapmayı planlıyorduk. 81 ilin tamamına, bu mümkün olmasa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Vatandaşlarımız ile hasbihal edip, hasret giderecektik. Salgın nedeniyle birkaç il hariç buna fırsat bulamadık. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve aşı sürecinin başarıya ulaşması ile bahar aylarından itibaren sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi istiyoruz.



Hepimizin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen 1 milyondan fazla yeni üye ile geçen seneyi kapatmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.



AK Parti hiçbir zaman seçimden seçime millete giden, kapısını çalan bir parti olmadı. Bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de olmayacak. Biz günün 24 saatini, yılın 365 gününü milletine adayan bir partiyiz. AK Parti temsilcisi, üyesi millet ile beraber olandır.



Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzü seçimden seçime görünür. Biz millete olan hizmetkarlığını sürdüren bir partiyiz. Partimiz, vesayetin cenderesindeyken de, kapatılmak istenirken de bu mücadeleyi verdik.



Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin büyük bölümünü biz inşa ettik. Bugün de açılışlarımızı gerçekleştirerek eser ve hizmet siyasetimizi bir adım öteye taşıyoruz. Son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Görev alan her bir arkadaşımın aynı şuurla çalışacağına inanıyorum.



Geçtiğimiz yılı koronavirüs salgınının gölgesinde tamamladık. Sağlık altyapımızın gücü ve tedbirler sayesinde bu süreci en az sıkıntı ile tamamlamanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık.



Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelin,i, yatırım, istihdam ve büyüme odaklı bir şekilde hayata geçiriyoruz.



Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücü arttıkça saldırıların da arttığı bir gerçektir. Türkiye, yaptığı hamleler ile zulüm üzerine kurulu düzeni derinden sarsıyor. Artık masa balında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde tabii kaynakların yağmalanması için iç savaşlar çıkarılamıyor. Artık küçük çekişmeler kışkırtılarak ülkeler cendereye alınamıyor.



Türkiye aleyhinde kullanılan malzemelere bakın hepsinin ardında bunu göreceksiniz. Kim ne derse desin tarih kendi hükmünü veriyor. Bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece önemlidir.



Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler , işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. İnşallah tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü ve büyük Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, dirliğimize sahip çıkalım.