Bartın Valisi duyurdu: Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı

Bartın İnkumu açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.



VALİ GÜNER: GEMİDE 15 KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ VAR



Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın Limanı'nda bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi” dedi.



Vali Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı.



Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.

