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Washington savaş kampına döndü! 20 binden fazla asker konuşlandı

ABD'de 6 Ocak kanlı baskını sonrası sular durulmuyor. Kongre binası Capitol'e baskın sonrası 20 Ocak yemin töreni önlemleri en üst düzeyde. Başkent Washington'a 20 binden fazla asker konuşlandı. Bu sayı, Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin dört katı. Başkan Donald Trump'ın 2017'deki yemin töreni için 8 bin Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.

Dünya / 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:39
Washington savaş kampına döndü! 20 binden fazla asker konuşlandı

ABD'de yaklaşık 21 bin ulusal muhafız, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak yemin töreninde güvenliği sağlamak üzere başkent Washington'a konuşlandırıldı.

Kongre binası önünde gerçekleştirilecek tören için şu anda Afganistan ve Irak'ta konuşlandırılmış Amerikan askerlerinin yaklaşık dört katı Ulusal Muhafız şimdiden hem bina içinde hem de dışında karargâh kurdu.

Başkan Donald Trump'ın 2017'deki yemin töreni için 8 bin Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.

FBI UYARISI SÜRÜYOR
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kongre binası işgalinin ardından Biden'in yemin töreni olmak üzere ülke genelinde şiddet eylemleri bekledikleri konusunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i uyardı.

FBI Direktörü, Pence'e verdiği güvenlik brifinginde, ölümcül potansiyelli tehditler bulunduğunu belirterek, çarşamba günü yemin töreninin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Wray, 'Önümüzdeki günlerde Washington ve ülkenin dört bir yanındaki devlet binası ve görevlilerine karşı potansiyel silahlı şiddet eylemleri konusunda endişeliyiz' dedi.

BIDEN TRENDEN VAZGEÇTİ
Güvenlik kaygısı sebebiyle Joe Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington'dan başkente Amtrak treniyle gelmeyeceği belirtildi.

36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih eden Biden, Başkan Yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington'dan memleketine trenle dönmüştü.

Başkentte bazı caddeler trafiğe kapatılırken, özellikle Kongre binasına yakın bölgelerde cuma gününden itibaren otoparklar kapatılacak. Pazar günü yapılması planlanan yemin töreni provası da güvenlik endişeleri nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR
Kongre binası civarında görev yapacak olan Ulusal Muhafızların uzun namlulu silah, diğer muhafızların da bellerinde tabanca taşıyacakları belirtildi.

Ulusal Muhafızlar güç kullanımı konusunda çok sıkı angajman kuralları kapsamında görev yapıyor.

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