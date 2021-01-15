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Meriç'ten Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Aralarında DBP'liler de var...

Diyarbakır Erhani DBP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 12:26
Meriç'ten Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Aralarında DBP'liler de var...

Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın 'DEAŞ ile işbirliği yapılması' yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne'de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 şüpheli Meriç Nehri üzerinden bot ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yaklandı.

AMANSIZ TAKİPLE KAÇMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içersine girdi. Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, Meriç nehri üzerinden bot ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak'ta Uzunköprü sınır hattında yakalandı. Adliyeye sevk edilen zarnlılardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise, DEAŞ/ EL-KAİDE terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından ikisi tutuklanan zanlınınlardan birinin ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Murat KarayılanYunanistan

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