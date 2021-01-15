USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı

Ağabeyi ve ablası yıllar önce terör örgütü PKK'nın safına geçen 15 yaşındaki kız, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un kendisine, "Dağa çık kahramanımız ol" dediğini ve PKK'nın haber spikerliğini teklif ettiğini açıkladı.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 15:32
15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin kirli yüzü bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır annelerinin 1 buçuk yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eylemin haklılığı bu kez de terörist kardeşinin ifadeleriyle teyit edildi. Sabah'a konuşan Zelal Y, HDP'nin gençleri nasıl kandırarak dağa çıkardığını anlattı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi parti propagandası yapmak için köylerine geldiğini anlatan Zelal Y, Tosun'un daha sonra evlerini ziyaret ederek kendisiyle konuştuğunu söyledi. HDP'li vekilin kendisinin Kürtçe aksanını beğendiğini belirten Zelal Y, 'Benim ağabeyim ve ablam 2015 yılından bu yana örgütte. HDP'li Remziye Tosun, seçim çalışmaları için evimize geldi. Önce seçim çalışmaları muhabbeti açarak HDP'ye oy istedi. Annemler yanımızda oturduğu için okul okuldun mu gibi sorular sordu. Kendisine okulu bıraktığımı söyledim. Daha sonra annem çay kahve sunumu için mutfağa geçince dağa gidip oradaki ağabeylerine ablalarına yardımcı olmak ister misin? dedi' diye konuştu.

Şervan kod adlı ağabeyi K.Y ve Lavin kod adlı ablası İ.Y'nin 2014 yılından buyana terör örgütü içerisinde olduğunu belirten Zelal Y, 'HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, annemin mutfağa gitmesinin ardından beni PKK'ya katılmam için ikna etmeye çalıştı. Kürtçe aksanımın güzel olduğunu belirten Remziye Tosun; 'Dağa çıkıp ağabeyin ve ablan gibi kahramanımız ol. Yeni katılanların ismini yazarsın. PKK'nın haber spikeri olursun. Listeleri sen tutarsın böylelikle ablanın da yanında olursun. Dağdaki kardeşlerimizin mücadelesi bizleri ayakta tutuyor. Bizler onların sayesinde Kürtçe konuşabiliyoruz. Sen yetenekli bir kızsın. Eğer direk dağa gitmek istemezsen seni partimize alırız bizimle bir süre çalışırsın sonra dağa geçip gerilla olursun' teklifinde bulundu. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu' dedi.

Ablası ve ağabeyinin de kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen Zelal Y, her ikisiyle de görüşemediğini belirterek; 'Ben 6 kardeşin 4. süyüm. Ablam ve ağabeyim PKK'da. Ben ablamı çok özlüyorum ama görüşüp konuşamıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK'dan kaçarak teslim olan iki kız evimize geldi. Hasta anneme 'Biz dağda kızınızla birlikteydik. Biz kaçtık kurtulduk. Ama kızınız orada kaldı. Kendisi çok pişman sürekli ağlıyor ve sizi özlüyor. Aslında kaçmak istiyor ama öldürülmekten korkuyor' dediler. 7 yıldır ablama ve ağabeyime hasretiz' diye konuştu.

Terör örgütüne elaman devşirdiği ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 3 ay önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere saldırdı. HDP'li Tosun, yaz kış yağmur çamur demeden sabırla dağa kaçırılan çocuklarına kavuşacakları günü bekleyen ailelere 'Satılmış köpekler kemiğiniz az mı geldi?' şeklinde hakaretlerde bulunmuştu.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı