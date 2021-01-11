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Vatikan'da neler oluyor? Elektrikler kesildi Papa tutuklandı

Vatikan'la ilgili gelen bir son dakika haberi sosyal medyada büyük yankı buldu. Papa Francis'in çocuklarla ilgili cinsel içerikli filmler ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı iddia edildi.

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:36
Vatikan'da neler oluyor? Elektrikler kesildi Papa tutuklandı

Sosyal medyaya düşen son dakika haber henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Papa Francis'in cumartesi günü gözaltına alındığı söyleniyor. İddiaya göre Papa ile birlikte çok sayıda Vatikan üst düzey görevlisi de gözaltında.

Vatikan'ın elektrikleri kesildi polis girdi
İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gittiler. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.

Papa nerede?

conservativebeaver.com kaynaklı habere göre Papa Francis şu anda bilinmeyen bir hapishanede tutuluyor ve İtalya eyaleti ve Interpol için çalışan Federal Ajanlar tarafından sorguya çekiliyor. FBI'ın, Interpol'le işi biter bitmez onu sorguya çekmek için düzenlemeler yaptığı bildiriliyor.

Yabancı kaynaklarda yer alan son dakika habere göre Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuklarla ilgili cinsel içerikli film bulundurma suçu da bulunuyor. Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuklarla ilgili cinsel içerikli film bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.

Vatikanİtalya

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