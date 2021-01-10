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Tunç Soyer’den skandal isimlendirme! İstanbul’u işgal eden zırhlının adını İzmir’de iskeleye verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki yüzer iskeleye Yunan Kralı Agememnon adını verdi. 1’inci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’yi vuran, İstanbul’u işgal eden ve Osmanlı İmparatorluğu’nu fiilen sona erdiren Mondoros Ateşkes Anlaşması’nın imzatıldığı zırhlının da adı olan Agememnon’un İzmir’de bir iskeleye verilmesi tepkiyle karşılandı

Güncel / 10 Ocak 2021 Pazar 21:49
Tunç Soyer’den skandal isimlendirme! İstanbul’u işgal eden zırhlının adını İzmir’de iskeleye verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Pasaporttaki vapur iskelesini tadilat gerekçesiyle kapattı. Yerine de seferlerin aksamaması için mendirek içine yüzer iskele koydu. İsmini ise Yunan Kralı Agamemnon koydu. Bu durum İzmirlileri öfkelendirdi.

Agamemnon ismi ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olması amacıyla da önem taşıyor. İngiliz Kraliyet Ordusu tarafından idare edilen Agamemnon Çanakkale'de Mehmetçik'in üzerine adeta yağmur gibi top mermisi gönderirken yüzbinlerce vatan evladının şehit olmasına neden oldu. Bu zırhı ayrıca İstanbul'un işgalinde de İstanbul'a demirlemiş ve daha sonra da Mondoros Ateşkes Anlaşması da bu zırhlıda imzalandı. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli olan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanan anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdiği.

Tunç Soyer'in Türk tarihi açısından hafızasında bu denli bir olaya tanıklık eden ismi İzmir'de bir iskeleye vermesi tepki çekerken Yunan Ordusu tarafından Ege Denizi'nde yapılan tüm tatbikatlara da Agamemnon adı veriliyor.

Yunanistan

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