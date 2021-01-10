Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Bunu çok yakında göreceksiniz

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar sosyal medyada bir canlı yayına katıldı. Türkiye'de sürekli olarak 'bunun motoru yerli mi?' sorusunu yönelten bir güruh olduğunu dile getiren Yarar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle tanıtımı yapılan yerli helikopter motoru TEI-TS1400 hakkında konuştu.



Yerli helikopter motorunun Gökbey helikopteri üzerinde denemelerinin devam ettiğini kaydeden Yarar, 'Gökbey üzerinde denemeler sırasında geliştirme faaliyetleri de olacaktır. Sertifikasyon ve yetki belgelerini alacaklar' dedi.



Sivil helikopterler için uçuş sertifikasyonlarının çok önemli olduğunu aktaran Mete Yarar, 'Bunu başardığımız an Türkiye SİHA'lar konusunda yakaladığı başarıyı taaarruz helikopterlerinde de yaşayacaktır. Arka arkaya imzalanan anlaşmaları göreceksiniz.' diye konuştu.



ATAK helikopterlerinde yerli motorların kullanılmasıyla birlikte Türkiye'nin 10 milyar dolardan aşağı bir ihracat kaleminin altına düşmeyeceğini söyleyen Yarar, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Ukrayna, Bangladeş ve Malezya gibi ülkelerin mutlaka Türkiye'^deki savunma projelerien dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Bu ülkelerin ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçak (MMU), Altay tankı, Fırtına Obüsü gibi projelere dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yarar, 'Bu ülkeleri dahil ettiğimizde sektör olarak çok daha uzun bir satış grafiği yakalayabiliriz. Bunun yanında projelerin hızlandırılması ve teknolojinin beraber paylaşılması konusunda önemli bir adım atılacaktır.' ifadelerini kullandı.



Pakistan'ın nükleer ve uçak teknolojisinde, Ukrayna'nın ise motor konusunda çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yarar, Türkiye'nin bu alanlarda Ukrayna ve Pakistan ile işbirliğine gitmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Ukrayna, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkeler bu projelere dahil edilirse önümüdeki dönem projelerin çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirileceği bir dönem olabilir.'



2023 yılında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) hangardan ilk çıkışını yapacağını hatırlatan Yarar, Türkiye'de müthiş projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekti.



Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar sosyal medyada bir canlı yayına katıldı. Türkiye'de sürekli olarak 'bunun motoru yerli mi?' sorusunu yönelten bir güruh olduğunu dile getiren Yarar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle tanıtımı yapılan yerli helikopter motoru TEI-TS1400 hakkında konuştu.



Yerli helikopter motorunun Gökbey helikopteri üzerinde denemelerinin devam ettiğini kaydeden Yarar, 'Gökbey üzerinde denemeler sırasında geliştirme faaliyetleri de olacaktır. Sertifikasyon ve yetki belgelerini alacaklar' dedi.



Sivil helikopterler için uçuş sertifikasyonlarının çok önemli olduğunu aktaran Mete Yarar, 'Bunu başardığımız an Türkiye SİHA'lar konusunda yakaladığı başarıyı taaarruz helikopterlerinde de yaşayacaktır. Arka arkaya imzalanan anlaşmaları göreceksiniz.' diye konuştu.



ATAK helikopterlerinde yerli motorların kullanılmasıyla birlikte Türkiye'nin 10 milyar dolardan aşağı bir ihracat kaleminin altına düşmeyeceğini söyleyen Yarar, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Ukrayna, Bangladeş ve Malezya gibi ülkelerin mutlaka Türkiye'^deki savunma projelerien dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Bu ülkelerin ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçak (MMU), Altay tankı, Fırtına Obüsü gibi projelere dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yarar, 'Bu ülkeleri dahil ettiğimizde sektör olarak çok daha uzun bir satış grafiği yakalayabiliriz. Bunun yanında projelerin hızlandırılması ve teknolojinin beraber paylaşılması konusunda önemli bir adım atılacaktır.' ifadelerini kullandı.



Pakistan'ın nükleer ve uçak teknolojisinde, Ukrayna'nın ise motor konusunda çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Yarar, Türkiye'nin bu alanlarda Ukrayna ve Pakistan ile işbirliğine gitmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Ukrayna, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkeler bu projelere dahil edilirse önümüdeki dönem projelerin çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirileceği bir dönem olabilir.'



2023 yılında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) hangardan ilk çıkışını yapacağını hatırlatan Yarar, Türkiye'de müthiş projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkürlerini sunan Mete yarar şunları kaydetti:



'Allah razı olsun sayın bakanımızdan. Şu ana kadar kendisine emanet edilmiş olan görevi layıkıyla ve hakkıyla icra etti. Başarısıyla, duruşuyla, vatan ve millet sevgisiyle örnek bir bakan olarak görev yapıyor. Allah kendisidnen razı olsun, Allah ömrüne ömür katsın. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Depremde de aynı performansı gösteriyor, sel de de aynı performansı gösteriyor. Terörle mücadelede de aynı performansı gösteriyor.'

