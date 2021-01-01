Durmadan hakaret edip iftira atan Kılıçdaroğlu 'kavga istemiyoruz' dedi!

Eminönü-Alibeyköy Tramvayının Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, Feshane Otoparkı'nda düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da katıldığı törende yine kara propaganda yaptı.



Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu inşa faaliyetine belediye başkanlarımız bu tür yatırımlarla katılacaklar. Bizler de demokrasi açısından bunu inşa etmeye çalışacağız" dedi.



CHP'DEKİ TECAVÜZLERİ UNUTTU: TÜRKİYE'DE YAŞAYAN BÜTÜN ERKEKLERİN KADINLARA SAYGI DUYMASI LAZIM



Türkiye, CHP'nin onlarca kadına tecavüzüyle çalkalanırken Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanımız hem bazı taleplerde bulundu, yaşanabilir bir İstanbul için. Özellikle kadınlar için taleplerde bulundu. Elbette ki bu talep çalışma arkadaşlarımız, emir olarak telakki edeceklerdir. Ama bu talep, onlara özgü olmakla beraber, İstanbul'da hatta Türkiye'de yaşayan bütün erkeklerin kadınlara saygı duyması lazım. Kadınlara hep beraber saygı duymak zorundayız. Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler ediyoruz. İnancımızda da öyle zaten. Cennetin anaların ayakları altında olduğunun da biliyoruz. O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddete uğruyor kadınlar? Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım" dedi.



"BU GÜZEL MERKEZDE HEPİMİZ BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ"



Devamlı Başkan Erdoğan'a iftiara atarak "diktatör" diyen ve FETÖ'cü darbecilerle yaptıkları ittifakı unutan Kılıçdaroğlu, "Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. O güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada. Haliç'in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da Haliç'teyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz aslında. Bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber huzur içinde yaşayabiliriz." diye konuştu.



AKŞENER YOLSUZLUKLARA RAĞMEN BUNU DEDİ: MİLLET İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MEMNUNUZ



Menemen Yalova, Ceyhan'daki yolsuzluklara rağmen kara propaganda yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun" dedi.



Konuşmasında kadın cinayetlerine değinen Akşener, "Bir günde 3 kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağırıp çağıralım Ankara'dakiler duymuyor. Başkanım sizden İstanbul'a başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul'da bir kadının, akşam üstü karanlıkta işinden çıktığı takdirde evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Bir kadın elektrik direklerinden sönen ampuller sebebiyle kalbi ağzında evine yürümek zorunda kalmasın istiyorum. İstanbul'a bir başka şehirden otobüsten, trenden, nereden inerse insin bir kadının İstanbul'a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum. Buna başaracağınıza inancım tamdır" diye konuştu.



Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da bu konuyu takip etmelerini istedi.