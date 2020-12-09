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CHP'den sonra şimdi de sıra ittifakında... HDP'de yasak aşk!

Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken partinin siyasi ittifakı HDP'de de çarpık ilişkiler olduğu ortaya çıktı. Partinin Erbil temsilcisi Abit İke'nin aynı yerde çalıştığı Müzeyyen Güneş ile birlikteliği ifşa oldu. Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. Öte yandan İke apar topar görevden alındı.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:16
CHP'den sonra şimdi de sıra ittifakında... HDP'de yasak aşk!

CHP'deki cinsel taciz skandallarının ardından Millet İttifakı ortakları HDP'de de yasak aşk gündeme geldi. Partinin Erbil temsilcisi Abit İke'nin aynı yerde çalıştığı Müzeyyen Güneş ile birlikte olduğu ortaya çıktı.



GÖREVDEN ALINDI

Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.



HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesiyle Çelik istifa etmişti.

Yasak AşkMilletvekili

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