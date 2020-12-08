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Türk SİHA'ları Azerbaycan sokaklarında!

Ermenistan tarafından yıllardır işgal altında olan topraklarını SİHA’ları da kullanarak geri alan Azerbaycan, perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarında Bayraktar TB2 SİHA'ları sergileyecek.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 18:37
Türk SİHA'ları Azerbaycan sokaklarında!

Azerbaycan'da perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarına hazırlık sürüyor. Ermenistan ile 6 haftalık çatışmaların ardından zafer elde eden Azerbaycan'da büyük bir heyecan yaşanıyor.

SİHA'LAR SERGİLENECEK

Bakü'de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi.

İHA VE SİHA'LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN'A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi.

Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.

ErmenistanAzerbaycan

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