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Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda, askeri geçit töreni düzenlenecek.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 14:24
Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran 3 bin Azerbaycan askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR
Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek.

Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.


ErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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