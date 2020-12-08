Türk askerleri Bakü sokaklarını inletti

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran 3 bin Azerbaycan askerinin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.



Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.



10 Aralık'ta yapılması öngörülen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



TÜRK KOMANDOLARI PROVA YAPIYOR

Bu zafer yürüyüşünde Azerbaycan ordusuna, Türk komandoları da eşlik edecek.



Törene sayılı günler kala Bakü sokaklarına inen Türk komandoları, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganlarıyla sokakları inletmeye başladı.





