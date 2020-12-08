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Metrobüs duraklarında yine aynı manzara!

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar öncesinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 22:31
Metrobüs duraklarında yine aynı manzara!

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarının artması, yeni tedbirler alınmasına neden oldu.

Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00, saatleri arasında hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

METROBÜSLERDE SOSYAL MESAFE KALMADI

Bu uygulamalar nedeniyle İstanbul'da kısıtlama satinden önce eve ulaşmak isteyenler toplu taşıma araçlarında yığılmaya neden oluyor.

İstanbul'un kavşak ilçeşerinden biri olan Yenibosna'da da kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

Bir an önce evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, pandemi tedbirlerini göz ardı ederek araçlara bindi. Tıklım tıklım dolan araç ve duraklarda sosyal mesefe tamamen ortadan kalktı.

Hafta Sonu

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