Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan HDP’nin “Gerçüş’te kamu görevlileri bir çocuğa tecavüz etti” iddiasına yalanlama!

HDP Kadın kolları ve HDP'li Milletvekillerin 'Gerçüş'te kamu görevlileri bir çocuğa tecavüz etti' yalanını yaydı. HDP'li isimler mağdur çocuk üzerinden asker ve polisleri hedef aldı.



BAŞSAVCILIK YALANLADI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada 'Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir' ifadelerine yer verildi.



Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

'Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.'



HDP MAĞDUR ÇOCUK ÜZERİNDEN POLİSLER VE UZMAN ÇAVUŞLARI HEDEF ALDI

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalını görmezden gelen HDP Kadın kollarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Kolluk eliyle gerçekleşen tecavüzlerden biri bu kez Gercüş'te yaşandı. Bir çocuğun, aralarında uzman çavuş ve polislerin de olduğu kişiler tarafından tecavüze maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Ancak iktidarın yargısı yine failleri aklama çabasında! Soruyoruz? GercüşteNeOluyor?' iddiasında bulunuldu.

HDP'Lİ VEKİLLER YALANI SÜRDÜRDÜ

Sık sık FETÖ'cülerin avukatlığına soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da yalanı yayanlar arasında yer aldı.

Gergerlioğlu, '2. Musa Orhan olayı mı? Batman Gercüş'te aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şahısların küçük yaşta bir çocuğa tecavüz ettiği iddiaları var Resmi yetkililer tecavüzü doğruluyor, kamu görevlisi iddialarını yalanlıyor.' Şeklinde algı içerikli paylaşımda bulundu.

HDP'li Remziye Tosun da 'Batman/Gercüş'te uzman çavuş, polis ve korucuların da aralarında olduğu 27 kişinin bir çocuğa tecavüz ettiği iddiaları; bölgede özel savaş politikalarının sonucudur. Devletin, Kürd'e reva gördüğü; tecavüz, işkence, tutuklama, helikopterden atma, katliam...!!!' paylaşımıyla yalanı yaydı.

