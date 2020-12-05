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Türk SİHA'ları 'büyük kahraman' ilan edildi! ABD'li Bloomberg'den çarpıcı analiz...

ABD'li medya devi Bloomberg, Libya ve Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferlerin baş kahramanının Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları olduğunu yazdı. Analizde, bu başarının Ukraynalı liderlere ilham verdiğine yer verildi. SİHA'ların, Dağlık Karabağ'da Rus uçaksavarlarını yok ettiğine de değinildi.

Dünya / 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:16
Türk SİHA'ları 'büyük kahraman' ilan edildi! ABD'li Bloomberg'den çarpıcı analiz...

Türk SİHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor. ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli SİHA'lar ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde, Dağlık Karabağ ve Libya'daki çatışmalara atıfta bulunuldu, Bayraktar TB2'lerin rolüne dikkat çekildi.

'BÜYÜK KAHRAMAN SİHA'LAR'

Çarpıcı analizde Dağlık Karabağ ve Libya'da kazanılan zaferlerin büyük kahramanının SİHA'lar olduğu belirtilerek, 'Bu, Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır.' ifadeleri kullanıldı.

'RUS YAPIMI UÇAK SAVARLARIN ÜZERİNE FELAKETİ BIRAKTI'

TB2'lerin geçen yıl Libya'da Hafter güçlerinin kullandığı Rus yapımı uçaksavar sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği anımsatılarak, şöyle denildi:

'Dağlık Karabağ'da bu sonbaharda aynı İHA; Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerine felaket bıraktı. Azerbaycan'ın kesin zaferine yardımcı oldu.'

'BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAYA BENZİYOR'

İHA'ların modern savaşlarda böylesine görünür bir rol oynayabilmesinin, çekiciliğinin büyük bir parçası olduğu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Azerbaycan'ın saldırı-savunma dengesini bozmak için İHA'ları kullandığı kaydedildi.

Savaş sırasında birkaç drone kaybetmenin, bir tank veya insanlı bir uçağı kaybetmekten daha düşük bir maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, 'Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor.' ifadesini kullanıldı.

'UKRAYNALI LİDERLERE İLHAM VERİYOR'

Geçen yıl Ukrayna'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

'Ukrayna'nın şu anda yerli üretimi başlatmak için Türk şirketiyle (Baykar) çalıştığı bildiriliyor.Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı saldırı örneği Ukraynalı liderlere ilham veriyor.'

UkraynaAzerbaycanLibya

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