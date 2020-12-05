Oya anne kalbine yenildi!

Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların ve Kasımpaşa'nın 'Oya Anne' olarak tanıdığı Oya Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.







VARLIKLI AİLE KIZI...



Tüccar, varlıklı bir ailenin kızı olarak 1938'de dünyaya gelen Kayacık, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 21 yaşındayken Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Tam 60 yılı aşkın süre bugünkü adıyla Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde herhangi bir ücret almadan çalışan ve hiç evlenmeyen Kayacık, bu süreçte anne ve babasından ayrı yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Down sendromlu bir çocuğu himayesine aldı.







Yuvada şartların yeterli olmadığı yıllarda çocukların ısınması için çevredeki kahvehanelerden soba toplayan, evinde pişen tüm yemekleri çocuklara götüren Oya anneyi melekleri dün son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.



BAŞKAN ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretleri sırasında 'Oya Anne' ile görüşmüştü. O anlarda duygu dolu dakikalar yaşanmıştı.







Erdoğan'a ziyaretlerinde eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa Çocuk Yuvası ziyaretlerine Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte eşlik ettik. Ömrünü çocuklara adamış Oya Annemizin ellerinden öptük, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledik' mesajını paylaşmıştı.







ERGİN: RAHAT UYU PAMUĞUM



Oya annenin himayesindeki çocuklardan biri de daha önce bir televizyon kanalında 'Nursel'in Mutfağı' isimli programı sunan Nursel Ergin'di. Ergin, Oya annesini gözyaşları içinde anlattı: 'Varlıklı bir ailenin kızı ama o her şeyi elinin tersiyle itip, yuvada yaşıyor. Kimsesizlerin annesi oluyor. İtilene baktın, kakılana, istenmeyene, çöpe atılana, sevilmeyene bize kendi anamız babamız sahip çıkmazken sen rahat yatağını bırakıp yıllarca bizimle aynı çatı altında uyudun.



Sen bizi gördün. Dokundun. Bambaşka bir hayatın, ailen, çocukların olabilirken sen, biz kimsesizlerin kimsesi oldun. Bir kadın nasıl tek başına ayakta kalmalı senden öğrendim ben. Anne olmak için gerçekten doğurmak gerekmiyor. Sen anneliğin, insanlığın karşılığısın. Rahat uyu milyonların Oya annesi, kimsesizlerin meleği. Sana hayat borçluyum, seni çok seviyorum pamuğum.'

