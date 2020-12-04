Yeni reform için düğmeye basıldı! İlk adım kredi borçları!

Yargı ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı. Pandeminin devam etmesi ve yeni kısıtlamaların da devreye girmesi nedeniyle öncelikli belli kesimleri rahatlatmaya dönük ne yapılabileceği masaya yatırıldı. Tam da bu kapsamda alınan bilgiler ışığında önceliğin vatandaşın kredi ve SGK borçlarına verileceği belirtildi. Özellikle esnafa nefes aldıracak farklı adımlar söz konusu...



KREDİ BORÇLARI GÜNDEMDE



Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.



ÇİFTÇİ BORÇLARI DA MASADA



Yapılandırma kapsamında yer almayan 5 milyar liralık çifti borçları da masada. Hukuk reformu çerçevesinde ise özellikle mahkemelerin işleyişi, hakim kararları, ticaret hukukundan kaynaklanan sıkıntıların aşılmasına dönük düzenlemeler yer alması bekleniyor.



Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında ekonomi ve yargıda reform müjdesi verdi ve 'Ekonomide istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz' dedi.



YAPILANDIRMA DA DEVAM EDİYOR



Diğer yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında son başvuru tarihinin Aralık ayının son günü olduğunu ve ilk taksit son ödeme süresinin ise Mart başı olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında' yazılı bir basın açıklaması yaptı.



BORÇLARI YAPILANDIRIRKEN DİKKAT; TARİHİ KAÇIRMAYIN



Selçuk son dakika açıklama ve uyarılarında sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında SGK'ya ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını bildirdi.



FAİZLER SİLİNİYOR



Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirtti.



BU KİŞİLERİN BORÇLARI DONDURULACAK



Bakan Zümrüt Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini kaydetti. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş rakam üzerinden Mart ayının ilk gününe kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.



SON DAKİKA BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK



Diğer yandan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini kaydeden Selçuk, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını ifade etti. Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.