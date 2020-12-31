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Yılbaşı önlemleri ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı kısıtlamadaki güvenlik önlemleriyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Çataklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, şu ana kadar Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 23:51
Yılbaşı önlemleri ile ilgili açıklama!

Türkiye genelinde koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden takip eden İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, şu ana kadar Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Bakan yardımcısı Çataklı, '2020 yılının önemli probleminden biri olan Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler var. Alınan tedbirlerinde yerinde görmek için bütün birimlerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 21.00 da başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı sürecek. Yılbaşının huzur ve sükûnet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi açısından yoğun tedbirler aldık. 208 bin personel ve 22 bin 924 ekip 114 hava aracı, 109 deniz aracı ve 260 köpek unsuru ile görevimizin başındayız. Sabaha kadar arkadaşlarımız her bir ilde irtibatlı halde olacaklar. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bu geceyi bitireceğiz.' dedi.

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