Mansur Yavaş’ın yönetim kurulu üyesi CHP'li Erhan Baydar'dan 'Demirtaş' çağrısı: 'Selahattin Demirtaş’ın yeri sokaklardır'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almıştı. Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtmişti.



Bu karar üzerine tutukluluğu için itiraz eden Demirtaş'ın talebi sulh ceza mahkemesi tarafından reddedilmişti.



CHP'Lİ BAYDAR'DAN DEMİRTAŞ ÇAĞRISI: YERİ SOKAKLARDIR



AİHM'nin Demirtaş için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı değerlendiren Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, 'özgürlük' çağrısı yaptı.



'Selahattin Demirtaş'ın yeri sokaklardır' diyen Yurt gazetesi yazarı, “Sıkıyönetim Mahkemelerinin kararlarını özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi, AK Parti bunu da başardı. Selahattin Demirtaş cezaevinde. Yeri, meydanlardır. Rakipleri de eşit yarış istemektedir” ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta yönetim kurulunda yer alan Baydar, partisinin her görüşün ifadesi için çalıştığını belirterek, Demirtaş'ın ya da bir başka bireyin siyaset yapma hakkının, ihtiyaçlara göre belirlenemeyeceğini kaydetti.





