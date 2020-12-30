Selçuk Tepeli'den parti yöneticilerine hakaret!

Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle gündemden düşmeyen Fox Ana Haber bu seferde, sunucusu Selçuk Tepeli'nin parti liderlerine ettiği hakaretlerle gündemde.



YA SİZ GERİZEKALI MISINIZ?



Haber sunucusu Selçuk Tepeli, canlı yayında İYİ Parti yöneticilerine karşı ağır hakaretlerde bulundu. Tepeli her kesimden büyük tepki aldı. Tepeli yayında, 'Kadına şiddeti bir numaralı gündem maddesi yapan parti var mı yok? Ya siz gerizekalımısınız bu ülkede seçmenlerin yarısı kadın. Bunu neden hiç biriniz aklınıza getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum.' ifadelerini kullandı.



FOX TV NASIL BİR ADIM ATACAK?



Muhalif partilere yakınlığı ile bilinen Fox TV'nin ise Tepeli'nin hakaretlerine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Tepeli'nin Fox Ana Haber'den alınıp alınmayacağı ise sosyal medyada konuşulur oldu.