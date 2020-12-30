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Hollanda’da İslam düşmanı PEGIDA hareketi Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı

İslam düşmanlarının kol gezdiği Avrupa'da skandal bir olaya daha imza atıldı. İslam düşmanı PEGIDA hareketi Hollanda’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an- Kerim’i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif amaçlı yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

Dünya / 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:25
Hollanda’da İslam düşmanı PEGIDA hareketi Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı

İslam düşmanlarının kol gezdiği Avrupa'da skandal bir olaya daha imza atıldı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi bulunan İslam düşmanı olarak bilinen "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" PEGIDA, Hollanda'da çirkin bir provakasyona girişti.

KUR'AN-I KERİM'İ AYAKLAR ALTINA ALDILAR

Her fırsatta İslam'a karşı nefret içeren eylemler gerçekleştiren hareket, yaklaşık 100 camiye Kur'an- Kerim'i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif içerikli yılbaşı tebrik kartı gönderdi. Posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen kadın ayakkabısı figürünün üzerinde "Yeni yılda bol şanslar" yazılı kartpostal çıktı. Bir çok caminin yetkilisi olaya tepki göstererek, Pegida hareketini polise şikayet etti.

PEGIDA'NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL

İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ramazan ayında Diyanet vakfına ait Ulu cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir 'hak' olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.

Hollanda

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