USD (Alış - Satış) : 7,34 - 7,35 EURO (Alış - Satış) : 9,01 - 9,02

CHP'li Adıgüzel: Çin aşısı neden Türkçe paketleniyor başka ülkelere mi satacaksınız yandaşlara peşkeş mi çekeceksiniz?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çin aşısının Türkçe olarak paketlenmesini eleştirdi. Video mesaj yayımlayan Adıgüzel, "Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir?" dedi.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:36
CHP'li Adıgüzel: Çin aşısı neden Türkçe paketleniyor başka ülkelere mi satacaksınız yandaşlara peşkeş mi çekeceksiniz?

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde, üzerinde 'Maskesiz gülümse, Mesafeden kurtul' sloganı yazılı şekilde Türkiye'ye gelmişti.

Bu gelişmenin ardından video mesaj yayımlayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çin aşısının Türkçe olarak paketlenmesini eleştirdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, koronavirüse karşı Türkiye'ye getirilen aşıların Türkçe paketlere konmasına ilginç bir eleştiri getirdi. Adıgüzel, “Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir” dedi.

50 milyon doz aşı için yeniden paketleme ve kare kodlama yapılacağını söyleyen Adıgüzel, “İlaçlarda yeniden paketleme yapılabilir bu doğru ancak aşı çok hassas bir ilaç farklı bir süreçten geçiyor. Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Acaba üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir?” dedi.

Mustafa AdıgüzelMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement