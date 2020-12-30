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Bakan Koca aşıdaki son durumu paylaştı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanmıştı. Ana gündem maddesi Çin'den getirilen koronavirüs aşısı olan toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:39
Bakan Koca aşıdaki son durumu paylaştı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanmıştı. Ana gündem maddesi Çin'den getirilen koronavirüs aşısı olan toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur."

"Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır."

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir."

"Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."

"Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır."

"Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir."

"Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek."

"Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir."

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