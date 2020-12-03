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İngiltere'de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere'nin Bristol kentinde yer alan bir depoda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dünya / 03 Aralık 2020 Perşembe 19:27
İngiltere'de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde bulunan bir depoda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İngiliz medyası, patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları "binaları sarsan şiddetli bir patlama" sesi duyduklarını aktarırken, başka bir tanık ise olay yerine ulaşan yaklaşık 10 ambulans gördüğünü ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği bölgeyi gösteren Jawad Burhan, "kayıp insanları arayan bir helikopter" olduğunu söyledi. Burhan, "Sesi duydum, binanın yanında başka bir depoda çalışıyordum. 10 dakika sonra helikopterin ve polisin geldiğini gördüm" dedi.
Olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İngiltere

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