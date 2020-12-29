Savcılıktan ikinci FETÖ uyarısı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası öğrenci yapılanmasına hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ufuk Can Gazezoğlu tarafından örgütün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iddianame düzenlendi. 16'sı tutuklu 11'i adli kontrol uygulanan 36 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık yaptığı değerlendirmede, FETÖ'nün örgütü diri tutmak, örgütün çözülmesini veya dağılmasını engellemek adına güncel öğrenci evleri ile hiç durmaksızın faaliyetlerine devam ettiğine vurgu yaptı.



YENİ 15 TEMMUZ'UN PEŞİNDELER



Hazırlanan iddianamede örgütün 15 Temmuz darbe girişimine rağmen öğrenci yapılanmasını aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü ayrıntılı olarak işlendi. İddianameye göre, örgüt üyeleri kod isim kullanmaya devam ederken, yeni üniversite kazanan öğrenciler halen örgüt evlerine çağırılmaya devam ediliyor. Özellikle İstanbul'a üniversite kazanıp gelen zeki ve genç çocuklar 'Altın nesil' adı altında yetiştiriliyor. Savcılık iddianamede, örgütün bu yolla yeni bir 15 Temmuz sürecine zemin hazırlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.



KOORDİNASYONDAN SORUMLU İSİMLER ŞÜPHELİ OLDU



İddianameye göre şüpheliler 'Mert' kod Mehmet C., 'Akın' kod Muhammed G., 'Yusuf' kod Mustafa A., 'Mustafa' kod Sinan U., 'Ali' kod Osman A. ve 'Orhan' kod Osman K., örgütün güncel talebe yapılanması içerisinde örgüt evlerinin koordinasyonundan sorumlu isimler. Bu isimler, örgüt evlerinin kira ve faturalarının ödenmesi, örgütsel videolar izlenmesinden de sorumlu bulunuyor.



ÖRGÜT SORUMLULARIYLA FALCON'DAN HABERLEŞİYORLAR



Örgüt üyeleri 'Telegram', 'Flipboard' ve 'Lithium' gibi internet tabanlı programlar üzerinden haberleşiyor. Örgüte ait kitaplar dijital olarak okunurken, iletişimde örgütsel gizliliğe uymak için 'Falcon' benzeri uygulamaları da üst katmanda yer alan örgüt sorumlularıyla yaptıkları haberleşmede kullanıyor.



"HİÇ DURMAKSIZIN FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORLAR"



Savcılık iddianamede bu durumu şu şekilde özetliyor: "FETÖ'nün bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kendisine yönelik girişilen haklı ve özverili mücadeleye rağmen örgütü diri tutmak, örgüt elemanlarını konsolide etmek, örgütün çözülmesini veya dağılmasını engellemek adına özellikle güncel öğrenci evleri ile de hiç durmaksızın faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür."