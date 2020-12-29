Diyarbakır annesinden yürek yakan haykırış!

Diyarbakır anneleri, aylardır HDP İl Binası önünde, HDP aracılığığyla PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor.



DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE TEPKİ



Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne terör suçlarından tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.



Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.



"BENİM CEYLAN'IMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"



Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.



DEMİRTAŞ İTTİFAKINA BU HAYKIRIŞ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı.



Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:



Demirtaş İttifakına bu haykırış… "Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar! BENİM CEYLANIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"



AİHM'İN SKANDAL KARARI



AİHM skandal bir karara imza atara 6-8 olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. AİHM'in bu kararına başta HDP, CHP ve İYİ Partili isimlerden destek açıklaması gelmiş Demirtaş'ın serbest kalmasını istemişlerdi.