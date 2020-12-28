Aşının mucidi Prof.Dr.Şahin bu sefer korkuttu!

Koronavirüs aşısını Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan bir açıklama geldi.



Şahin, sanal ortamda katıldığı bir toplantıda salgınınn gidişatı hakkında önemli açıklamalar yaptı.



"VİRÜS ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL BOYUNCA BİZİMLE KALACAK"



Kovid-19 virüsünün 10 yıl boyunca daha bizimle olacağını söyleyen Şahin, "Dünya ne zaman normale döner?" sorusuna, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var. Virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak. Orada olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAR?



Salgında zaman zaman yükselmelerin olabileceğini aktaran Şahin, bulunan aşılar sebebiyle yaz sonunda daha normal bir hayata geçilebileceğini söyledi. Şahin bu kış mevsimi için umutlu konuşmazken; önümüzdeki kış mevsiminde durumun daha kontrol altına alınmış olmasını beklediğini kaydetti.