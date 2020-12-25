Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefine yönelik yaptığı açıklamada, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" derken, Merkez Bankası'nın yıl içinde bütün araçlarını kullanacağını ifade etti.