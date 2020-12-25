Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefine yönelik yaptığı açıklamada, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" derken, Merkez Bankası'nın yıl içinde bütün araçlarını kullanacağını ifade etti.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefine yönelik yaptığı açıklamada, 'Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz' derken, Merkez Bankası'nın yıl içinde bütün araçlarını kullanacağını ifade etti.
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