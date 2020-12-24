Mansur Yavaş bir kere daha sınıfta kaldı! 1 santim karda şehir kitlendi!

Ankara'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu.



Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkisini gösterdi.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara refah ortam vaat eden CHP'li Mansur Yavaş yine vatandaşı mağdur etti. Yavaş, yağan karın ardından trafik sorunu, yollarda buzlanma nedeniyle bir kez daha sınıfta kaldı.



Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım yavaşladı.







Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı ancak yaşanan aksama vatandaşların isyanına engel olamadı. CHP'li Belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. Mağdur vatandaşlar 1 santim karda bile şehir bu halde diye isyan etti.





























