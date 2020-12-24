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Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Güncel / 24 Aralık 2020 Perşembe 11:44
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Alman haber sitesi Welt, terör örgütü PKK destek mesajları sonrası 'Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum' diyerek Almanya'ya kaçan eski Amed Sporlu futbolcu Deniz Naki'nin, uyuşturucu satıcılığından ve çete kurup haraç toplamasından ötürü gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

Almanya'da Aachen Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Naki'nin, birkaç aydır gözaltında tutulduğu da söylendi.

Türkiye'ye 2013 yılında ilk olarak Gençlerbirliği'ne gelen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne olan sempatisini daha da gün yüzüne çıkaran futbolcu, 2016'daki Nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti.

AlmanyaGençlerbirliği

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