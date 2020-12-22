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Kirli FETÖ kampanyası! Oyun tüm 'çıplaklığıyla' ortaya çıktı

Cezaevlerinde ve bazı emniyet müdürlüklerinde "çıplak arama" yapıldığı iftirasının altından FETÖ'nün oyunu çıktı. CHP ve HDP'nin destek verdiği kirli kampanya ile yapılmak istenen algı operasyonuna büyük darbe indirildi.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 09:11
Kirli FETÖ kampanyası! Oyun tüm 'çıplaklığıyla' ortaya çıktı

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre Pensilvanya'dan 'Cezaevlerini hareketlendirin' talimatı geldi. Pensilvanya, cezaevleri ve bazı polis merkezlerinde çıplak arama yapıldığına ilişkin yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması için harekete geçilmesini istedi. Cezaevleri başta olmak üzere kadınların öncülük etmesi istenen talimat doğrultusunda, daha sonra erkek teröristlerin de 'çıplak arama ' algı operasyonuna katılması gerektiği belirtildi.

DEUTSCHE DE DEVREDE

Bu arada FETÖ, Almanya'nın yayın kuruluşlarından Deutsche ile işbirliği yapılarak algı operasyonun ağı genişletildi. Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne seren FETÖ'nün amacı, televizyon, radyo ve internet sistemi üzerinden 30 dilde yayın yapan Deutsche üzerinden Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı izlenimini bütün dünyaya yaymaktı.

Yayının ardından harekete geçen Türkiye'deki malum (!) çevreler sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonu için düğmeye bastılar.

MALUM ÇEVRELER DEVREDE!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığı ve cinsel şiddet uygulandığı iddiasını içeren bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu 'Cezaevi Gözlem Kurulları, istediği kararı veriyor. Çıplak armaya direndiği için hücre cezası veriyorlar' diyerek konuyu başka bir boyuta taşımaya çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Gergerlioğlu'na sert dille cevap vererek iddiasının yalan olduğunu söyledi. Bu kez de Özlem zengin aleyhinde kampanya başlatıldı. Çok geçmeden CHP'liler de Gergeroğlu'nun yalanına ortaklık ederek algı operasyonuna dahil oldu. Sezgin Tanrıkulu ile Eren Erdem de kirli kampanyaya katıldılar.

HDP- FETÖ-CHP ÜÇGENİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP ve HDP'nin gündeme taşıdığı asılsız iddialarla bir sahte gerçeklik inşa etmeye çalıştığını söyledi.

Çıplak arama yalanın ilgili kurumlarca ve kamera görüntüleriyle yalanlandığını, ancak buna rağmen sistematik ve bilinçli olarak bu yalanın sürekli gündeme getirildiğini belirten Ünal, 'İşte 5. kol faaliyeti dediğimiz tam olarak budur. Şimdi HDP ısrarla cezaevleri ile ilgili yalanları tekrar ediyor. HDP'nin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak FETÖ'cüler sosyal medyada tekrar ediyorlar. HDP'liler ve FETÖ'cülerin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak CHP'liler tekrar ediyor' diye konuştu.

Güvenlik güçleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında da sosyal medyada bazı iddiaların yayınlanacağına ilişkin bilgiye de ulaştı.

AlmanyaAk PartiMahir ÜnalMilletvekili

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