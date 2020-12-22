AK Parti'den CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına tepki!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi.



"AKILLARINDA İSTİKLAL MAHKEMESİ VARDIR"



Çelik, "Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır." sözleriyle tepki gösterdi.



Çelik'in sözleri şu şekilde:



Bu bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar, acı hatıralar oluşturmuş mesele. İbadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileriz diyecekleri yerde çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Türkçe bizim dilimiz değil mi diye. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, bu bizim karar vereceğimiz bir şey. Alimlerin dediği çerçevede ibadet diliyle oynamak çok zalim bir yaklaşımdır. Bu kadar acı hatıranın üzerine hala ibadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten Murat Bardakçı'ya atıf yapayım insanın zihninde bir istiklal mahkemesi olmasıyla ilgili ilgili bir şeydir. Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır. Kınıyoruz. Bununla güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiç kimse milletin diniyle, diyanetiyle, ibadetiyle oynamaya kalkmasın. Çok sert tepki veririz, vermeye de devam ederiz.