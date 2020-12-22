USD (Alış - Satış) : 7,64 - 7,65 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

AK Parti'den CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi. Çelik, "İbadet diliyle oynamak çok zalim bir yaklaşımdır. Bu kadar acı hatıranın üzerine hala ibadet diliyle oynamaya çalışmak ayıp bir şeydir" dedi. Çelik, "Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır." sözleriyle tepki gösterdi.

Genel / 22 Aralık 2020 Salı 19:43
AK Parti'den CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına tepki!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi.

"AKILLARINDA İSTİKLAL MAHKEMESİ VARDIR"

Çelik, "Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır." sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik'in sözleri şu şekilde:

Bu bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar, acı hatıralar oluşturmuş mesele. İbadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileriz diyecekleri yerde çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Türkçe bizim dilimiz değil mi diye. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, bu bizim karar vereceğimiz bir şey. Alimlerin dediği çerçevede ibadet diliyle oynamak çok zalim bir yaklaşımdır. Bu kadar acı hatıranın üzerine hala ibadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten Murat Bardakçı'ya atıf yapayım insanın zihninde bir istiklal mahkemesi olmasıyla ilgili ilgili bir şeydir. Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır. Kınıyoruz. Bununla güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiç kimse milletin diniyle, diyanetiyle, ibadetiyle oynamaya kalkmasın. Çok sert tepki veririz, vermeye de devam ederiz.

Murat BardakçıAk PartiÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement