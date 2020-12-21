En uzun gece o ilimizde yaşanacak!

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede bu gün en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında dün itibariyle 6 ay gece yaşanmaya başlayacak. Kuzey yarım küre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşandı.



EN UZUN GÜNDÜZ HATAY'DA, EN UZUN GECE SİNOP'TA YAŞANACAK



Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece dün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşandı. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe arttığı için 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanırken en uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak. Güney yarım kürede ise bu tarihlerde tam tersi gelişmeler oluyor.



Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor. Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gece-gündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor; Kuzey ve Güney yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor, Muson rüzgarları oluşuyor, Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki fark artıyor.



21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?



21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.



Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.



Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.



EN UZUN GECE KAÇ SAAT?



21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.



İSTANBUL 21 ARALIK



Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.



2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN OLAYI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR



Önemli olaylarda ve günlerde yaptığı sürprizler ile kullanıcılarda merak uyandıran Google, bugün Jüpiter ve Satürn'ün buluşması ile ilgili renkli bir görsel hazırladı. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacağının açıklanması tüm dünyayı heyecanlandırdı.



Google, yayınladığı Doodle bilgilendirme metnin şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın Kuzey Yarımküre'si kışın ve yılın en uzun gecesi için alçalırken, Jüpiter ve Satürn dünyanın görmesi için oldukça sıra dışı bir gösteri yapmaya karar vermiş gibi görünüyor! Güneş sistemimizdeki en büyük iki gezegen neredeyse 800 yıl önce Orta Çağ'dan beri kolayca görülemeyen bir olay olan "çift gezegen" oluşturmak için neredeyse üst üste binecek."



JÜPİTERN VE SATURN KAVUŞUMU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?



LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.



Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.



Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.



Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.