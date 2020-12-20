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Bodrum Belediyesi’nden tarihi ayıp! Dekan paylaştı...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kökçü Dede sarnıcındaki mermer üzerine yazılı kitabenin Bodrum Belediyesi ekiplerince kireçle boyanması tepki çekti. Kitabedeki kireci temizleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Kendimi ihbar ediyorum, tarihi esere zarar verdim" dedi.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 23:30
Bodrum Belediyesi’nden tarihi ayıp! Dekan paylaştı...

Bodrum Belediyesi ilçe girişinde bulunan Kökçü Dede Sarnıcı'nı kireçle beyaza boyadı. Her yıl yapılan aynı işlem neticesinde sarnıçtaki mermer kitabe artık görünmez hale geldi.

Bunun üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, kitabenin üzerindeki kirece temizledi.

Sosyal medyadan kendini ihbar eden Prof. Dr. Namık açıkgöz 'Kendimi ihbar ediyorum, tarihi esere zarar verdim' dedi.

Prof Namık Açıkgöz yaptığı paylaşımda: 'Bodrum girişindeki tümsekte solda bulunan ve Bodrum Belediyesi'nin bakımını yaptığı ve her sene kireçle beyaza boyadığı Kökçü Dede Sarnıcı'nda, mermer kitabesinin kat kat kireçle boyanması ve artık harflerin hiç görünmemesi üzerine, bu tarih katline son vermek üzere kireci kazıyıp 'tarihi esere' zarar verdim. Kendimi 'tarihi esere zarar vermek' suçu işlemekten ihbar ediyorum!.. İşte suç delilleri!...'dedi.

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