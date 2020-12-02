İletişim Başkanı Altun'dan açıklama: Tehditleriniz hükümsüzdür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



'Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür.'