İletişim Başkanı Altun'dan açıklama: Tehditleriniz hükümsüzdür

İletişim Başkanı Altun,"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
'Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür.'