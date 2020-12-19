Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Fitne komiteleri Afganistan 'da masumları öldürmeye devam ediyor...

Afganistan 'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz haftalarda, çoğu başkent Kabil'de en az 10 hükümet görevlisi ve yardımcısı bombalı saldırılarda öldürüldü.

Afgan hükümeti ve Taliban, 19 yıllık savaşın sona ermesini müzakere etmek için Eylül ayından bu yana toplantılar düzenliyor.