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Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler!

SANKO Üniversitesi Hastanesi korona yoğun bakım ünitesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan görüntüler ortaya çıktı.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:45
Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler!

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Yangında 75 yaşındaki Mehmet Reşit Saydanoğlu, 78 yaşındaki Fethiye Kırca, 56 yaşındaki Naciye Ulukütük, 68 yaşındaki Abdi Hamzaoğlu, 85 yaşındaki Elif Akgül, 69 yaşındaki Ökkaş Akbulut, 71 yaşındaki Kahraman Taş ve 64 yaşındaki Ali Saffet Kanpolat hayatlarını kaybetti.

Olayın öğrendikten sonra hastaneye gelen hasta yakınları ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

VALİ YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazesi Siirt'e, biri Kahramanmaraş'a gidecek. 5 kişinin de 3 tanesi dış ilçelerimizde, 2 tanesi de merkezde defin edilecek. Tekrardan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay görünürde teknik olarak cihazlardan çıktığı görülüyor. Ayrıntıları ileriki süreçte soruşturmalar neticesinde ortaya çıkaracağız.' dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamayla ilgili açılan sorusturma için 2 savci görevlendirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, '19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoglu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi gormekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle gorevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.













Davut Gül

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