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Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Muharip İnsansız Uçak için...!!!

Bayraktar TB2 SİHA'ların Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır" diye konuştu. Selçuk Bayraktar ayrıca "Muharip İnsansız Uçak" sisteminin ilk uçuşunu 2023’ten önce yapmayı planladıklarını ifade etti.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 20:03
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Muharip İnsansız Uçak için...!!!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit’de açıklamalarda bulundu.

Türkiye üretimi Bayraktar TB2’lerin Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, “Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır. Bu nedenle askerlerimizi yetiştiren Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum, şehitlerin ruhları şad olsun” dedi.

Selçuk Bayraktar, zirvede Türkiye’nin SİHA sistemleri hakkında da bilgiler verdi. Türkiye’yi, taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın 4 ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA’ya ilişkin yeni detaylar paylaşan Bayraktar, Akıncı TİHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacağını söyledi.

Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Bayraktar TB2’lere ilişkin de konuşan Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA’lar 4 ülke envanterinde 154 adet olarak görev yapmaya devam ediyor. Türk ve yabancı güvenlik kuvvetlerinin envanterinde, bugüne kadar, 280 bin saatten fazla uçuş yaptı" dedi.

İLK UÇUŞ 2023'TEN ÖNCE!

Bayraktar ayrıca, Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin (MİUS) ilk prototipinin uçuşunu 2023’ten önce yapmayı planladıklarını ifade etti.

Azerbaycan

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