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Koltuğa oturmadan tehdit etti! Sorumlular bedel ödeyecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

Dünya / 18 Aralık 2020 Cuma 00:00
Koltuğa oturmadan tehdit etti! Sorumlular bedel ödeyecek

Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti. Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtmiş, Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.

Beyaz Saray ise ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına "yabancı bir hükümet"in siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

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