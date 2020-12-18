USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

Karşıyaka Belediyesinin restoran logosuna tepki: Rezillik

Karşıyaka Belediyesi şirketin Kent A.Ş.'nin bünyesindeki Kent Garden Restoranı için kullandığı logonun HDP logosuna benzemesi tartışmaları beraberinde getirdi. AK Partili Keseli, "O logo gidecek, rezillik bitecek" dedi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 15:58
Karşıyaka Belediyesinin restoran logosuna tepki: Rezillik

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP ile HDP arasındaki adı konmamış ittifak sonrası, birçok CHP'li belediyede HDP'lilerin işe alınması ve önemli görevlere getirilmesinin yankıları sürerken, Karşıyaka'da da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin naaşını emanet ettiği Karşıyaka'da, CHP'li Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi olan Kent A.Ş.'ye bağlı 'Kent Garden' isimli restoran için akıl almaz bir logo hazırlayıp, kullanmaya başladı.

AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, sosyal medya hesabından logonun bulunduğu görseli paylaşarak, 'Sempatizan olduğunuzu biliyorduk. Ancak bu kadar alenen aşıklısı olduğunuzu hayal etmemiştik. Vatan, bayrak, toprak denince aklınıza gelenin vatan evlatlarımızın kanını döken, memleketimizin bütünlüğünü tehdit edenlerin, 50 yıllık hesabı gördüklerimizin kullandığı görselin olduğunu hatta bu görseli vatansever Karşıyaka'mızın içinde barındıracağınızı maalesef düşünmemiştik. Bu millet sizden bunun hesabını sorar. Karşıyaka halkı size bu koltukları bedelsiz emanet ettiği gibi bedel ödeterek geri almayı da bilir. Sıkıntı yok' açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Belediyesi'ne bir tepki de AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli'den geldi.

AK Partili Keseli, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemi yaptığı gizli ittifak, Türkiye'nin dört bir yanından patlak vermeye devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK/YPG motifli çocuk parkından sonra, kirli ittifak kendini ne yazık ki gözbebeğimiz Karşıyaka'mızda göstermiştir. Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu mukaddes topraklarda, HDP'nin logosu, Karşıyaka Belesiyesi'ne bağlı Kent AŞ'nin Kent Garden Restoranı'na hiç utanmadan, gözümüzün içine bakarcasına, hatta kör göze parmak sokarcasına verilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu ilçemizde belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Atatürk'ün arkasına saklanmaktan hiç mi çekinmediniz? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır?' dedi.

Deprem ve sel gibi felaketlerde, belediyenin önlem eksikliği olmasına rağmen yine de vatandaşın mağduriyetinin arasında siyaset yapmadığını kaydeden Keseli, 'Sayın Cemil Tugay, deprem döneminde siyaset olmaz dedim sustum. Mavişehir'i su bastı, vatandaşın derdinin arasında siyaset olmasın dedim sustum. O logo oradan gidecek, bu rezillik bitecek!' ifadelerini kullandı.

Ak PartiKarşıyaka

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement